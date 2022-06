Mulher desaparecida em Manaus há 3 meses é encontrada em São Paulo

De acordo com o delegado Mauro Soares, que está respondendo interinamente pela Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), Viviane foi encontrada no município de Rio Claro, onde estaria sob cuidados médicos, em uma clínica psiquiátrica, após receber alta médica, ela será recambiada para Manaus, aos cuidados de seus familiares.

Manaus/AM - Viviane Figueiredo Lopes, 36 anos, desaparecida desde o dia 5 de março do bairro Novo Aleixo, foi encontrada em São Paulo nesta semana. A mulher sofre de problemas mentais, de acordo com familiares.

