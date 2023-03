Mulher baleada na cabeça por prestanista está estável em hospital de Manaus

A vítima foi atingida com um disparo na cabeça e foi encaminhada por vizinhos para o Hospital Platão Araújo onde está internada. O caso foi registrado no 14º DIP como tentativa de homicídio e até o momento o criminoso que efetuou os disparos não foi localizado pela polícia.

A mulher pagou uma porcentagem do valor. Insatisfeito, o prestanista sacou uma arma e efetuou dois disparos contra a mulher. Em seguida, o homem fugiu do local em uma motocicleta.

De acordo com informações da polícia, Maria encontra-se estável na unidade. A vítima relatou que havia comprado o espelho do suspeito há uns dias e neste domingo (19), ele foi até a casa dela para cobrar a dívida.

Manaus/AM - Maria Cavalcante, de 38 anos, baleada na cabeça por um prestanista que cobrava a dívida de um espelho, segue internada no Hospital Platão Araújo. O crime aconteceu na Rua da Paz, no bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus.

