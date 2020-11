MPF lança processo seletivo para estágio em Manaus; confira

Manaus/AM - O Ministério Público Federal (MPF) abre processo seletivo público para contratação e formação de cadastro reserva de estagiários de nível superior na área de direito para atuarem em Manaus (AM). A realização da prova será em formato on-line, em data e horário ainda a serem divulgados.

As inscrições são gratuitas. Os candidatos interessados deverão preencher a ficha de pré-inscrição disponibilizada no site do MPF no Amazonas, no período das 12h do dia 27 de novembro às 15h do dia 02 de dezembro.

Para a confirmação das inscrições, os interessados deverão enviar para o e-mail [email protected], durante o mesmo período, documento de identidade com foto, Cadastro de Pessoa Física (CPF), declaração de escolaridade expedida pela Instituição de Ensino Superior conveniada e declarações específicas descritas no edital. Os documentos devem ser enviados em formato PDF e que não ultrapassem o tamanho total de 5Mb.

O conteúdo programático, os requisitos exigidos e outros detalhes do processo seletivo podem ser acessados no site do MPF.