MPAM fiscaliza processo de vacinação contra Covid-19 em Manaus

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas deu início, na última terça-feira (13), à rotina de fiscalização dos postos de vacinação contra a covid-19 em Manaus. A inspeção dos sete postos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) visa garantir transparência na execução do plano municipal de imunização, bem como a legalidade do acesso prioritário estabelecido.

O órgão também está fiscalizando a fidedignidade dos laudos e atestados médicos expedidos em favor das pessoas que têm buscado a vacinação dentro das prioridades. Com a ampliação da faixa etária autorizada a receber a imunização, é importante verificar a autenticidade dos documentos comprobatórios exigidos para cada tipo de comorbidade, a fim de evitar práticas cujo intuito é burlar a fila de espera pela vacina. Outra preocupação do órgão ministerial se refere à divulgação das diversas fases do processo de vacinação.

Postos de vacinação contra Covid em Manaus, das 9h às 16h:

- Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (Rua Gandu, 119, Cidade Nova);

- Centro Cultural dos Povos da Amazônia (Avenida Silves, 2.222, Crespo);

- Universidade Paulista (UNIP) (Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro);

- Terminal de Integração 6 (T6), avenida Comendador José Cruz, bairro Lago Azul;

- Clube do Trabalhador do SESI/AM (Avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José);

- Balneário do SESC/AM (Avenida Constantinopla, 288, Alvorada);

- Centro de Convenções de Manaus (sambódromo) (Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro, zona Oeste).