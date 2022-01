MPAM divulga lista de aprovados em prova subjetiva de estágio em Direito

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM), pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), divulga a lista dos candidatos aprovados na Prova Subjetiva do XXI Exame de Seleção para Credenciamento de Estagiários de Direito do MPAM.



As avaliações subjetivas estão à disposição para consulta, pelos candidatos, na sala do Ceaf, localizada na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, no dia 28/01/2022.



O prazo de recursos será de 48 horas após a divulgação do resultado preliminar da prova subjetiva, nos dias 28 e 31 de janeiro de 2022.

Conforme o item 15 do edital do certame, os recursos da prova subjetiva dirigidos à Comissão deverão ser interpostos até as 14h do dia 31/01/2022, no Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça, (localizado na Av. Coronel Teixeira, n.º 7995, Nova Esperança), por meio de petição digitada ou impressa. Será necessário um recurso para cada questão recorrida.



Os recursos serão analisados pela comissão elaboradora das questões e o resultado será publicado na página oficial do Ministério Público do Estado do Amazonas (www.mpam.mp.br) até o dia 07/02/2022.