MPAM divulga gabarito de prova de estágio de nível superior

Manaus/AM - O gabarito da prova objetiva do III Processo Seletivo Para Estágio Remunerado no Ministério Público do Amazonas (MPAM) foi divulgado nesta segunda-feira (28).

De acordo com o órgão, o gabarito está disponível na página (www.mpam.mp.br) e uma cópia foi encaminhada ao e-mail do candidato.

O prazo do recurso será de 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação do resultado preliminar. Os recursos, um para cada questão recorrida, da prova objetiva dirigidos à Comissão deverão ser interpostos até as 14h do dia 02/12/2022, no Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de petição digitada e impressa, conforme modelo anexo no edital (https://mpam.mp.br/images/III_Exame_de_Sele%C3%A7%C3%A3o_para_Estagi%C3%A1rios_de_N%C3%ADvel_Superior_-_2022_3b97b.pdf). E serão analisados pela comissão elaboradora das questões e o resultado será publicado na página oficial do MPAM ( https://www.mpam.mp.br/) até o dia 07/12/2022.



O resultado final do Processo Seletivo será divulgado até o dia 13/12/2022.