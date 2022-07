MPAM define confrontos entre faculdades para Júri Simulado em Manaus

Manaus/AM - O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) definiu, na última sexta-feira (15/07), os confrontos entre as faculdades de Direito da capital inscritas para o XVIII Concurso de Júri Simulado. Esse é o primeiro Júri após dois anos de pandemia.

O sorteio foi realizado na sede da Procuradoria-Geral de Justiça com a presença de estudantes e coordenadores das equipes que participarão do Concurso. Na oportunidade também foram sorteados os processos judiciais a serem debatidos durante o Júri.



"O Júri Simulado do MPAM já é considerado uma tradição entre a comunidade acadêmica no Amazonas, é uma oportunidade para que os estudantes experimentem a sensação do plenário do Júri, além de desenvolver e testar técnicas de argumentação, tanto de defesa, quanto de acusação", ressaltou o promotor de Justiça Darlan Benevides de Queiroz, chefe do Ceaf.



Os embates acontecerão entre os dias 1º e 05 de agosto. Nove instituições de ensino superior do Estado foram inscritas. Este ano, o evento presta homenagem à Promotora de Justiça Simone Martins Lima, falecida em 2021.



O primeiro júri, no dia 1 de agosto, terá a Faculdade La Salle na acusação e a Ulbra na defesa. Na sequência, sempre na ordem acusação e defesa, se enfrentarão Fametro e Ulbra, Ufam e Uninorte, Santa Teresa e Estácio. Fechando as quartas de final, o vencedor do primeiro júri enfrentará a Martha Falcão.

Confira o chaveamento do XVIII Concurso de Júri Simulado do MPAM: