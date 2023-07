Mototaxista morre esmagado por ônibus durante acidente em avenida de Manaus

Manaus/AM - Um mototaxista, identificado como Alan Kardec, morreu esmagado por um ônibus da linha 002 durante um acidente, nesta terça-feira (11), na Avenida Rodrigo Otávio, em Manaus.

O caso aconteceu no sentido centro-bairro logo após a UFAM. Segundo a polícia, houve uma retenção no trânsito que fez com que os carros freassem bruscamente. O motociclista não conseguiu parar e bateu na lateral de um carro Onix preto.

Após a colisão, o mototaxista caiu no chão e foi atingido pelo ônibus, sendo arrastado por cerca de 5 metros. O homem ficou com a cabeça presa nas rodas do ônibus. Um passageiro que estava na moto foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após o acidente, o trânsito ficou congestionado.