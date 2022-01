Mototaxista atropelado por 'Amarelinho' morre em hospital em Manaus

Deuzimar estava voltando para a base e foi atingido de frente. Ele foi socorrido e passou por cirurgia na mesma noite do acidente, mas teve piora no quadro de saúde devido aos ferimentos na cabeça e faleceu na UTI do Hospital Platão Araújo hoje.

Manaus/AM - Morreu na manhã desta terça-feira (25), o mototaxista Deuzimar Pereira Holanda, 49. O homem foi atropelado na noite do último sábado (21), por um micro-ônibus do transporte Alternativo.

