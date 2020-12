Motoristas do transporte coletivo fazem nova paralisação nesta terça-feira

Manaus/AM - Motoristas do transporte coletivo realizaram na manhã desta terça-feira (22), uma nova paralisação em Manaus. Ao menos 30% da frota ficou parada durante o horário de 5h às 6h30.

Conforme o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Manaus, somente funcionários da empresas Vegas, Açaí e Expresso Coroado aderiram a paralisação. O presidente em exercício do sindicato, Josenildo Mossoró, contou que paralisação foi uma maneira de pressionar as empresas a realizarem os pagamentos.

Na segunda-feira (21), a Prefeitura de Manaus emitiu uma nota dizendo que tem mantido o diálogo com ambas as categorias, patronal e de trabalhadores, a fim de intermediar um acordo entre as partes, uma vez que se trata de uma questão trabalhista. Além disso, a prefeitura reforçou ainda que mantém um subsídio ao sistema, pago mensalmente em duas parcelas, inclusive com uma sendo paga na manhã desta segunda-feira, 21.

Neste momento, o transporte coletivo de Manaus circula normalmente, sem qualquer alteração.