Motorista que caiu com carro em igarapé em Manaus diz que tentava escapar de assalto

Manaus/AM – Um motorista de aplicativo ficou ferido depois de cair com o carro dentro de um igarapé na Avenida das Torres, na manhã desta sexta-feira (8).

Segundo a vítima, no momento do acidente ela tentava escapar de uma tentativa de assalto. O motorista contou à polícia que por volta das 5h30, recebeu o chamado para uma corrida no bairro Compensa, na Zona Oeste.

A passageira embarcou com destino à zona Norte, mas durante o trajeto, o motorista percebeu que ele estava seguindo para uma emboscada e tentou escapar.

Nesse momento, ele perdeu o controle do carro, bateu na sarjeta e despencou com veículo dentro do igarapé. Segundo a PM, a mulher conseguiu fugir do local e o homem ficou preso no carro até ser socorrido por outros motoristas que passavam pelo local.

A vítima foi conduzida ao hospital e deve prestar depoimento assim que receber alta médica. Não foram divulgados detalhes do estado de saúde dele.