Motorista perde controle e capota carro em Manaus

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local orientando os condutores e o veículo já foi retirado da via.

Ninguém soube informar as circunstâncias do acidente e não se tem informações sobre feridos.

Manaus/AM - Um motorista perdeu o controle do carro, modelo Kwid, e capotou o veículo na tarde desta sexta-feira (19), em frente ao Parque Municipal do Idoso, na rua Dr. Thomas, bairro Nossa Sra. das Graças.

