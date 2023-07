Motorista morre em acidente ao invadir calçada e bater em árvore em Manaus

O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, e o carro permanece na avenida no aguardo de remoção.

O impacto foi tão forte que destruiu a frente do veículo e acionou os airbags, mesmo assim, o homem sofreu ferimentos graves e morreu no local.

A vítima estava dirigindo o automóvel de placa OAD 0970, modelo Kyron, de cor preta, quando perdeu o controle da direção e colidiu violentamente com uma árvore na calçada, às margens do igarapé.

