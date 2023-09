Motorista invadiu contramão em acidente que deixou um morto e 4 feridos em Manaus

Homem morre e outro fica ferido em acidente no bairro Cidade Nova, Manaus



Manaus/AM - Um homem, identificado como Marcelo Rodrigues Ramirez, 24, morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros e uma motocicleta na manhã de hoje (21), no bairro Cidade Nova, zona norte.

Os feridos são Erick Ruano Souza da Silva, 35, Jadson Araújo, 36, a esposa dele Dilene Lopes Barbosa, 40, e José Rodrigues, colega de trabalho de Marcelo, que morreu no acidente.

De acordo com a polícia, o acidente aconteceu quando Erick, que conduzia em alta velocidade um carro modelo Versa, de cor branca e placa OAJ3H17, perdeu o controle do veículo na avenida Max Teixeira no sentido Centro/bairro e invadiu a contramão.

O carro em que Erick estava colidiu de frente com um carro modelo Fox, de cor vermelha e placa JXM- 0087, onde estavam Jadson e Dilene. Marcelo, que vinha logo atrás com José, em uma motocicleta de placa QZV- OH37 não teve tempo de frear e colidiu com a traseira do carro vermelho.

“Quando nós chegamos aqui, o motorista do carro Versa (Erick) estava lúcido, ainda estava conversando normalmente com a gente, mas alguns populares queriam agredi-lo. Ele informou que ele vinha com pressa, perdeu o controle, acabou subindo o canteiro, atravessando a contramão e colidindo de frente com o Fox vermelho”, explica o cabo Israel Araújo, da 18ª CICOM.

O Fox foi arremessado para a calçada. Conforme o cabo da PM, Marcelo não usava capacete no momento do acidente e morreu na hora. As demais vítimas ficaram feridas.

Erick fraturou as duas pernas, inclusive sofreu fratura exposta; já o casal, assim como o passageiro da moto, tiveram escoriações pelo corpo.

Os feridos foram encaminhados para os hospitais João Lúcio e 28 de Agosto e o corpo de Marcelo seguiu para o IML.