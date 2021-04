Motorista fica ferido e carro despedaçado em acidente com ônibus em Manaus

Manaus/AM - Um homem ficou ferido ao colidir o carro que dirigia contra um ônibus do transporte coletivo na manhã deste domingo (11), na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, Zona Norte.

Carro e ônibus colidem em avenida de Manaus pic.twitter.com/Q5UwIPLhOh — Portal do Holanda (@portaldoholanda) April 11, 2021

De acordo com informações disponibilizadas pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), a colisão ocorreu por volta das 7h, na frente do Antigo Armazém Portela, no sentido centro/bairro.

O choque foi tão violento que o carro foi parar em cima do canteiro central e ficou totalmente destruído. O condutor foi socorrido e encaminhado a um pronto-socorro. Ninguém no coletivo ficou ferido.

Ainda não se sabe o que teria causado o acidente, uma perícia será realizada no local, mas há a possibilidade do motorista do carro ter dormido ao volante.