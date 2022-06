Motorista faz retorno proibido e causa acidente com 2 feridos em avenida de Manaus

Manaus/AM – Dois homens ficaram feridos em um acidente entre um carro e uma motocicleta na manhã de hoje (6), na frente do Centro de Treinamento do Detran, localizado na avenida José Henrique Bentes Rodrigues, no bairro Santa Etelvina, na zona Norte.

A colisão ocorreu por volta das 10h30, quando a motorista do carro fez uma manobra de retorno proibida por cima do canteiro central e a motocicleta que já estava na via, não conseguiu frear e atingiu a traseira do veículo.

Na queda, condutor e passageiro sofreram ferimentos pelo corpo e cabeça e precisaram ser socorridos pelo Samu. A condutora do carro que causou o acidente deve ser ouvida pela polícia.