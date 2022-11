Motorista faz retorno irregular e mata motoboy atropelado em Manaus

O motorista causador do acidente ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na zona leste da cidade. O corpo do motoboy foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Segundo informações, o motoboy foi atingido por um motorista que vinha em um carro e tentou fazer um retorno proibido em frente a hidrelétrica, o motorista imprudente acabou sendo atingido por outro veículo, que com o impacto, atingiu o motoqueiro que caiu da motocicleta e bateu a cabeça, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Informações dão conta de que o motorista do carro estaria fortemente embriagado.

