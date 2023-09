Motorista embriagado destrói ponto de ônibus ao perder controle do carro em Manaus

De acordo com informações de testemunhas, o motorista do carro aparentava estar embriagado. Ele foi detido pela polícia e encaminhado para uma delegacia, onde fará o teste do bafômetro.

Uma pessoas que aguardava na parada sofreu ferimentos leves e foi socorrida por populares. Nas imagens, é possível ver o carro ainda preso no ponto de ônibus, que ficou destruído no impacto. O veículo também arrastou uma barraca e duas placas de sinalização.

Manaus/AM - Um motorista com sinais de embriaguez destruiu um ponto de ônibus após perder o controle do carro, neste sábado (9), na Avenida Margarita, bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.