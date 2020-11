Motorista embriagado colide de frente com outro carro em avenida de Manaus

Manaus/AM - Dois carros colidiram na noite de sexta-feira (13), na Avenida Buriti, Distrito Industrial, zona Sul de Manaus. Os condutores tiveram ferimentos leves.

De acordo com a polícia, o motorista do carro Fiat Uno, de cor preta, que não teve o nome divulgado, aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica. Ele colidiu de frente com um carro Gol, de cor branca e placa PHB - 6630.

A polícia contou, que o motorista do Fiat, ainda tentou fugir, mas foi impedido por populares, que o agrediram até a chegada da polícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro aos feridos.