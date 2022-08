Motorista diz que estouro de balão causou acidente com morte de ciclista em Manaus

A mulher entrou em estado de desespero e não conseguiu sequer sair do carro. Os advogados tiveram que tirá-la da picape e ela permanece bastante transtornada no local.

Nessa manhã, enquanto trafegava na via, um balão estourou no veículo e ao se assustar com o barulho, a mulher perdeu o controle da direção e acabou invadindo a faixa onde Firmino estava.

Segundo a condutora da picape, modelo S10, nessa quinta-feira houve uma festa na escola do filho dela e alguns balões ficaram no carro.

