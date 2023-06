Motorista de micro-ônibus conta detalhes do grave acidente na Torquato, em Manaus

Manaus/AM - João Pedro, motorista micro-ônibus da linha 844 que invadiu a contramão e atingiu um ônibus do transporte coletivo da linha 448, explicou como aconteceu o grave acidente que deixou 6 feridos nesta sexta-feira (2), na Avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo João, ele perdeu a direção após passar em um trecho da pista que estava com uma ondulação. "Estava no sentido bairro-centro quando bati na ondulação e quebrou a barra de direção", disse o motorista que estava abalado.

Com isso, o veículo desgovernado invadiu a pista contrária e colidiu na lateral do ônibus articulado do transporte coletivo que estava com 30 pessoas. Na colisão, 3 passageiros da linha 448 ficaram feridos e foram socorridos pelo Samu.

Já no ônibus Executivo, o motorista explicou que haviam 5 passageiros, entre eles, a esposa dele que estava trabalhando como cobradora. Dessas, três sofreram ferimentos, sendo uma passageira que ficou presa às ferragens e foi removida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas.

João Pedro sofreu escoriações no rosto e um corte no supercílio, mas não corre risco. O segundo passageiro socorrido estava com um corte profundo no rosto, enquanto o terceiro apenas ferimentos leves.

Após o acidente, o trânsito na região ficou lento.

Leia também:

Micro-ônibus invade contramão e atinge ônibus na Torquato durante acidente; vídeo

Seis ficam feridos em grave acidente entre ônibus e micro-ônibus em Manaus

Acidente gravíssimo entre ônibus e micro-ônibus deixa vários feridos em Manaus