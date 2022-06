Motorista de carreta que fugiu após acidente com mototaxista na Avenida das Torres é encontrado

Segundo o presidente do Sindicato dos mototaxistas de Manaus, Rodinei Ramos, logo após o acidente, mototaxistas saíram procurando pela carreta e a encontraram em um posto de combustíveis na mesma avenida. Eles pediram para que o condutor do veículo aguardasse no local até a chegada da polícia, para que ele esclareça as circunstâncias.

Manaus/AM - Colegas de profissão do mototaxista que morreu após ter a cabeça dilacerada na Avenida das Torres na noite desta sexta-feira (3), conseguiram encontrar o motorista da carreta envolvida no acidente.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.