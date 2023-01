Motorista da Rede Amazônica é afastado após atropelar entregador em Manaus

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o carro atinge o entregador de delivery ao tentar entrar em uma rua. Com o impacto, o motociclista “voou“ do veículo e depois cai na calçada. O motorista prestou socorro e a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro 28 de Agosto.

Manaus/AM - O motorista do Grupo Rede Amazônica foi afastado após atropelar um motociclista no Conjunto Morada do Sol, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul, no domingo (15).

