Motorista bêbado invade floricultura em Manaus e deixa rastro de destruição

A empresária conta que o veículo era dirigido por um homem sem habilitação, que estava visivelmente embriagado ao lado de uma mulher. "A mulher ainda me agrediu quando eu vim ver o que tinha acontecido. Eles estavam muito bêbados. Um absurdo. Causaram prejuízo de mais de R$ 5 mil. Quebraram muro, bancos, objetos de decoração, parte do telhado", descreveu.

Manaus/AM - Na madrugada desta quinta-feira (12), a empresária Luciane Ferreira dos Santos Adorno, foi surpreendida ao ver que um carro modelo Ford Fiesta havia invadido a sua floricultura e deixado um rastro de destruição com prejuízo de mais de R$ 5 mil. O caso ocorreu na avenida Barão do Rio Branco, Parque das Laranjeiras, Flores, zona Norte de Manaus.

