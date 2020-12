Motorista bêbado invade calçada e atropela duas pessoas em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 38 anos foi preso por volta 20h30, desse sábado (19), após atropelar dois pedestres na avenida Autaz Mirim, no bairro Armando Mendes, na Zona Leste. O motorista estava embriagado e perdeu o controle do veículo.

Os policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) relatam que as vítimas estavam caminhando na calçada e de repente foram surpreendidas pelo veículo que desgovernado, invadiu o trecho e os atingiu.

Elas foram atendidas no local pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e levadas para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Já o condutor, com visíveis sinais de embriaguez, foi conduzido ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), onde foi constatada a presença de álcool no sangue. Ele foi conduzido em seguida até o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).