Motorista bêbado foge de abordagem da polícia e bate contra carros em Manaus

De acordo com informações da polícia, o suspeito estava trafegando na avenida quando ao passar por uma abordagem, não atendeu ao sinal de parada e acelerou. O motorista acabou atingindo a traseira de um Corsa Classic que estava estacionado em frente ao 12 º DIP. Com o impacto, outros dois veículos que estavam parados também foram atingidos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.