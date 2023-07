Motociclistas são orientados sobre uso de área de espera em semáforos de Manaus

Manaus/AM - Nesta quarta-feira (05), o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realizou uma ação educativa no cruzamento da Cosme Ferreira com a avenida Beira Rio, no bairro Coroado. Educadores de trânsito do IMMU orientaram motociclistas e também motoristas de carros quanto ao uso e respeito à área de espera para veículos de duas rodas.

Por meio de abordagem pessoal e distribuição de material gráfico, os servidores do IMMU ainda abordaram pedestres quanto ao uso da faixa de pedestres e a importância de sinalizar com o braço estendido antes de fazer a travessia da via.

O educador de Trânsito do IMMU, Werrison Freitas, destacou a importância da ação. “Nosso objetivo é orientar os motociclistas sobre a implementação de uma área de espera, mais seguro para evitar abalroamentos no momento da abertura dos semáforos, que é a batida material dos veículos. Para os condutores, a orientação é abrir um espaço lateral para que os motociclistas possam chegar até esta área de espera”, frisou.

A operação se soma a outras iniciativas realizadas pelo IMMU para melhorar o fluxo de veículos e orientar os pedestres quanto a fazer uma travessia segura. O trabalho de educação para o trânsito é desenvolvido diariamente pelo IMMU não só nas ruas e avenidas movimentadas, mas também nas vias que têm escolas.

*Com informações da assessoria