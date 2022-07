Motociclista vai parar no hospital ao ser atropelado por carro em avenida de Manaus

Os veículos permaneceram no local para perícia, mas o trânsito segue fluindo normalmente, uma vez que tanto o carro como a moto estão no canteiro central.

Segundo o IMMU, ele foi levado para o Hospital João Lúcio e o condutor do carro se comprometeu a prestar apoio com as despesas médicas e também com os prejuízos materiais.

O acidente ocorreu por volta das 8h50, em um trecho de cruzamento. O piloto que conduzia a moto caiu do veículo ao ser atingido pelo carro e precisou ser socorrido por uma equipe médica do Samu.

