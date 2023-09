Motociclista por app fica ferido em acidente com carro em Manaus

Manaus/AM - Um motociclista por aplicativo ficou ferido durante acidente com um carro, neste sábado (2), em Manaus.

A situação aconteceu na Avenida Rodrigo Otávio, no sentido bairro-centro. Segundo a motorista do carro modelo Palio, ela trafegava pela avenida quando reduziu ao chegar na rotatória do Coroado.

Segundo a condutora, a colisão aconteceu quando ela freou na faixa preferencial após um carro passar em alta velocidade. O condutor da motocicleta que seguia logo atrás acabou batendo contra o veículo.

O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital João Lúcio e estava consciente. O homem levava uma passageira quando o acidente aconteceu, mas ela não se feriu.

A motorista do carro envolvido no acidente permaneceu no local até a chegada do socorro.