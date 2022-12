Motociclista morto em acidente em Manaus era policial militar

Informações preliminares dão conta de que a corrente da motocicleta do sargento quebrou, e ele teria perdido a direção e colidido com uma árvore, em seguida, caído da pista. Testemunhas disseram que o policial estava de capacete, mas o objeto teria se soltado.

Manaus/AM - O motociclista que morreu na noite deste sábado (10), em um grave acidente na Alameda Cosme Ferreira, no bairro do Gilberto Mestrinho, na Zona Leste, foi identificado como Deonildo dos Santos Marinho, sargento da Polícia Militar do Amazonas.

