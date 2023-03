Motociclista morto ao colidir com poste em Manaus era major do Exército

Manaus/AM - Antônio Carlos Costa, de 51 anos, morto em um acidente na noite dessa quarta-feira (8), no bairro Coroado, era major da reserva do Exército.

O homem estava em uma motocicleta que se chocou com um poste no canteiro central da avenida Cosme Ferreira. Antônio morreu na hora.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas e câmeras de segurança do entorno devem ajudar a polícia a esclarecer se o motociclista perdeu o controle da direção sozinho ou se há um carro envolvido na tragédia, como conta a versão de algumas testemunhas.

O major era natural do Nordeste, mas morava em Manaus, no bairro São José, há algum tempo. No momento do acidente ele estava voltando para casa.