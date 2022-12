Motociclista morre na véspera do Natal após sofrer acidente em Manaus

O rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente antes que pudesse receber os primeiros socorros.

Manaus/AM - O motociclista Ivan Leal de Souza, de 27 anos, morreu na véspera do Natal, na madrugada deste sábado (24), após sofrer um acidente no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus.

