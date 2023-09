Motociclista morre após ser atropelado e arrastado por ônibus em acidente em Manaus

Manaus/AM - O motociclista José Maria Oliveira de Souza, 64, morreu após ser atropelado durante um acidente, neste sábado (16), na Avenida Alberto Campanha, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus.

De acordo com a polícia, José estava em uma motocicleta descendo uma ladeira quando foi atingido por um ônibus da linha 604, que estava subindo. A vítima caiu nas rodas do coletivo e foi arrastada com a motocicleta.

Após perícia, o corpo do homem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O motorista do ônibus foi encaminhado para fazer o teste do bafômetro.