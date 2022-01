Motociclista morre após cair em córrego em grave acidente no Ano Novo em Manaus

Manaus/AM - Denilson Silva Coutinho, de 37 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na tarde deste sábado (1º), após cair em um córrego na estrada da Colônia Antônio Aleixo, na zona leste. A Polícia Militar da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informou que o motociclista tentou ultrapassar outro veículo, mas perdeu o controle e saiu da pista. A motocicleta modelo Cross, de cor preta e placa QZW-9H57, ficou destruída.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.