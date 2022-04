Motociclista morre ao colidir com caminhão estacionado em avenida de Manaus

Equipes do 1º DIP, do Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML), estiveram na cena do acidente e constataram que o caminhão estava parado indevidamente. O condutor deve ser responsabilizado pelo acidente.

Winglys não teria visto o veículo e acabou se chocando de frente com ele. O homem sofreu ferimentos gravíssimos na cabeça e morreu ainda no local.

Segundo informações repassadas pela polícia, no momento do acidente, por volta das 22h, o caminhão estava estacionado na contramão da avenida sem qualquer tipo de iluminação.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.