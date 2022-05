Motociclista fica gravemente ferido ao ser atropelado por Amarelinho em Manaus

Segundo a polícia, o homem foi socorrido pelo Samu e foi encaminhado ao hospital entre a vida e a morte. No local do acidente ficaram os veículos envolvidos e o rastro de sangue da vítima.

O rapaz caiu com ferimentos graves na cabeça, enquanto a motocicleta ficou presa debaixo do coletivo e foi arrastada por alguns metros na pista.

Manaus/AM – Um homem ficou gravemente ferido ao ser atingido por um micro-ônibus do transporte Alternativo na manhã desta quarta-feira (11), no bairro Cidade de Deus, na zona Norte.

