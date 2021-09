Motociclista é arremessado de viaduto após ser atingido por carro em Manaus

O Serviço de Atendimento Móvel de urgência (SAMU) e levou o homem para a unidade hospitalar. O estado de saúde dele não foi divulgado. Após o acidente, o motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro.

À polícia, testemunhas relataram que a vítima estava subindo o viaduto, no sentido bairro/centro, quando foi atingida por um carro. Com o impacto do acidente, o motociclista foi lançado de cima do viaduto, de aproximadamente dez metros de altura.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.