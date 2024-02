Motociclista colide em caminhão parado na Avenida das Flores

A vítima relatou que havia sido fechado na via por um ônibus do transporte alternativo, conhecido popularmente como 'amarelinho', e ao tentar desviar, acabou batendo na traseira de um caminhão que estava parado na via.

Manaus/AM - Um motociclista ficou gravemente ferido na noite desta quarta-feira (7), após colidir com um caminhão na Avenida das Flores, no bairro Lago Azul, na Zona Norte de Manaus.

