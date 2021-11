Motoboy fica em estado grave após colidir com carro em avenida de Manaus

Segundo informações repassadas pela polícia, o entregador ao tentar cruzar a via se chocou contra o veículo, que vinha pela faixa da esquerda. Carro e moto ficaram destruídos com o impactos da batida.

Manaus/AM – Um motoboy, ainda não identificado, ficou em estado grave após colidir com um carro na tarde deste domingo (21), na Avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, Zona Norte.

