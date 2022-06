Motoboy dá versão de como ocorreu acidente entre mototaxista e carreta em Manaus

O motoboy teria inclusive, se oferecido para ser testemunha do caso, que continua em investigação. Um laudo da perícia deve sair nos próximos dias, e deve esclarecer a dinâmica do acidente.

Segundo Marival Pereira, irmão de Marivaldo, o motoboy procurou a família no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado. Ele relatou o que motociclista já vinha cometendo várias manobras arriscadas e acabou encostando no veículo onde Marivaldo trafegava cautelosamente com a filha, fazendo com que a motocicleta que as vítimas estavam caísse debaixo da carreta, provocando o esmagamento de pai e filha.

Manaus/AM - Um motoboy identificado apenas como Ícaro, afirmou para a família do mototaxista Marivaldo Pereira, ter presenciado o acidente que ceifou a vida do trabalhador e da filha dele, Ane Karollyne, na noite de sexta-feira (3). A tragédia, segundo ele, foi ocasionada por um outro motociclista que trafegava de forma imprudente na Avenida das Torres

