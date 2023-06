Motel é autuado por irregularidades em Manaus

Durante as fiscalizações, equipes da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc), Jiji, realizaram abordagens a pais de crianças e aos adolescentes, que estavam em locais inapropriados para as idades.

Ao todo, 15 estabelecimentos, entre bares, casas de show, cervejarias e pousadas foram alvos das fiscalizações. As irregularidades foram encontradas em três locais, sendo em dois bares e uma pousada, todos localizados na avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, na zona leste da capital. Esses locais, que já haviam sido notificados em outras CIFs, voltaram a ser autuados pelo CBMAM por não terem apresentado o Auto de Vistoria, documento exigido pelo órgão para funcionamento.

Manaus/AM - Um motel, localizado na avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus, foi autuado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) por falta de documentação exigida para o funcionamento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.