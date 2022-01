‘Morreu abraçada com o gatinho’, diz morador sobre criança soterrada em Manaus

Manaus/AM – Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens nesta terça-feira (18) a pequena Rayka Mirella dos Santos Pinto, de 7 anos, que morreu soterrada na comunidade Fazendinha, na zona norte, na segunda-feira (17). Durante o velório, um vizinho comentou que a criança teria morrido abraçada com um gatinho de estimação embaixo da cama. Ainda segundo relatos quando a água começou a invadir a casa, Rayka teria pegado o animal, entrado dentro de casa para se abrigar, foi quando o imóvel desabou e a menina ficou presa. Abalados com a morte precoce da criança , os familiares não falaram com nosso equipe e fecharam uma igreja na rua Lago Grande, no bairro Cidade Nova, para o velório ser reservado apenas para pessoas próximas. Os moradores ainda estão preocupados com o local do desabamento pois apresenta risco para outras residências. “Ainda estamos com medo de desabar outras casas. Se as casa mais altas caírem, as outras vão junto. Fora que tem um buraco abrindo embaixo da galeria na rua de cima, o que pode piorar ainda mais nossa situação”, contou a artesã Silvania Oliveira.

