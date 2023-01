Morre sobrevivente de explosão em clube de tiro em Manaus

A explosão no Clube de Tiro Ponta Negra, Zona Oeste, deixou 4 mortos, são eles: Nardier Pinheiro de Araújo e Ursula Rodrigues Macedo de Araújo, donos do Clube de Tiros e dois funcionários identificados apenas como Dangelo e Francisco, ambos de 28 anos.

Maikson teve mais 90% do corpo queimado devido a explosão e passou por procedimento cirúrgico no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) no Pronto Socorro 28 de Agosto.

Manaus/AM - Maikson Alves Cristovan, 30 anos, sobrevivente da explosão no Clube de Tiro Ponta Negra, neste domingo (15), morreu na manhã desta segunda-feira (16), no Pronto Socorro 28 de Agosto, onde estava internado em estado grave.

