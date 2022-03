Morre passageira de ônibus que se chocou contra carreta no Distrito, em Manaus

Manaus/AM - Dulcicleide Olavo da Silva, 47 anos, morreu no hospital na madrugada deste domingo (27) após ficar 19 dias internada. A diarista era passageira do ônibus da linha 706 que bateu em uma carreta, no inicio do mês, na Avenida Ministro João Gonçalves de Souza, bairro Distrito Industrial, na zona Sul.

A mulher estava internada no Hospital 28 de Agosto e veio a óbito por volta de 00h35, segundo relatório do IML. No dia do acidente, chovia bastante nas zonas da capital.

A mulher ficou retida nas ferragens e sofreu fraturas extensas nas duas pernas. Outras 12 pessoas ficaram feriadas e a cobradora do coletivo também ficou presa nas ferragens.