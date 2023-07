Moradores sofrem com calor intenso e falta d' água há quase 48h em Manaus

Manaus/AM- Uma problema causado pela queda de energia da Ponta do Ismael, na Compensa, deixou centenas de bairros sem água neste fim de semana. O problema é que após quase 48 horas, moradores de bairros da zona sul seguem com as torneiras vazias nesse domingo (23).

O serviço já foi retomado em grande parte de Manaus, mas em bairros como Raiz, Petrópolis, Cachoeirinha, Betânia e outros, a população está sendo castigada com o calor e a falta de água.

A equipe do Portal do Holanda entrou em contato com a Águas de Manaus e apresentou o problema. Por meio da assessoria, a empresa informou que o serviço já foi retomado na maioria dos bairros da zona sul após a manutenção desse sábado (22). Porém, destacou que as áreas mais altas ainda sofrem reflexo, sobretudo por conta do alto consumo local.