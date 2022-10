Moradores impedem funcionários da Amazonas Energia de entrar em rua após suspeita de instalação de medidores

Em nota, a Amazonas Energia informou que a equipe não foi ao local para instalar os novos medidores. “Os serviços agendados no bairro Nova Esperança 2 são serviços de substituição de ramal de energia elétrica, para promover melhorias no fornecimento de energia dos clientes e regularizar consumidores clandestinos”.

No dia 8 de outubro, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) aprovou a liminar que suspende a implantação dos novos medidores de energia elétrica no estado.

