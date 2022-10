Moradores evacuam prédio do Viver Melhor por risco de desabamento em Manaus

Agentes do Corpo de Bombeiros fizeram uma inspeção no prédio e orientaram aos moradores que não entrassem nos apartamentos até que uma equipe da Defesa Civil analisasse a estrutura.

Segundo uma moradora, por volta das 4h, um estrondo foi ouvido e os moradores perceberam que vários pontos do prédio apresentaram rachaduras. Com medo, eles evacuaram o prédio e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Com risco de desabar, moradores evacuam prédio no Viver Melhor 1, em Manaus pic.twitter.com/l7cMmT0VZv

Manaus/AM - Moradores evacuaram alguns prédios do Conjunto Viver Melhor 1, na madrugada desta terça-feira (4), por risco de desabamento após ouvirem estalos e constatarem rachaduras no local.

