Moradores de vários bairros de Manaus ficam sem energia neste sábado

Nenhum dos bairros estava na lista de manutenção programada da Amazonas Energia, para este sábado: Rua Ariranha, das 9h às 13h, no bairro do Jorge Teixeira; Avenida G ou Rua Paulo Eduardo, Conjunto Renato Souza Pinto 2 e Rua 1 Vila Palete, no bairro da Cidade Nova; Rua Virgílio Ferreira com Rua 05, próximo à Igreja Nossa Senhora Aparecida das 9h às 15h, na Alvorada; e no quilômetro 15 da BR-174.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.