Moradores acordam com casa em chamas em Manaus; Criança e idosos estavam dentro

Quem tiver interesse em ajudar a família com doações de itens pessoais e outros materiais, pode entrar em contato por meio do telefone 92 9 99478-7197 (Daniele).

As vítimas relatam que os bombeiros chegaram a ir ao local e avaliaram a situação do imóvel. Eles constataram que o incêndio comprometeu a estrutura da casa e orientaram os moradores a procurar a Defesa Civil.

Com ajuda de vizinhos e da chuva que caia no momento da tragédia, o fogo foi contido, mas antes destruiu tudo o que a família tinha.

Segundo os moradores, o incêndio foi causado por um curto-circuito que ocorreu dentro do forro da residência. Uma mulher que dormia com uma criança de 3 anos em um dos quartos da casa foi quem percebeu a fumaça e percebeu que o fogo já havia se espalhado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.