Monitoramento das principais ruas será intensificado no Dia dos Pais em Manaus

O IMMU continuará monitorando a situação ao longo do dia e está preparado para fazer ajustes na operação, se necessário. A expectativa é que, com a colaboração de todos, o Dia dos Pais seja celebrado com paz e segurança nas ruas de Manaus.

A Prefeitura de Manaus pede a colaboração dos motoristas e solicita que, se possível, evitem horários de pico e optem por rotas alternativas. Além disso, reforça a importância de respeitar as leis de trânsito e as orientações dos agentes.

Para a operação, serão utilizadas câmeras de monitoramento estrategicamente posicionadas em pontos da grande movimentação da cidade. Além disso, o IMMU destacou que contará com a presença de 30 agentes por turno, distribuídos em diferentes regiões para assegurar que a circulação viária ocorra com segurança.

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) vai intensificar o monitoramento dos principais corredores viários da cidade, neste Dia dos Pais, comemorado domingo (13). A ação tem como objetivo garantir a fluidez do trânsito e a segurança dos motoristas e pedestres durante uma das datas comemorativas mais movimentadas do ano.

